Зґвалтування жінки у Полтавській області: у ДБР заявили, що жінка не була вагітна
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Полтавській області у власному будинку під час спільного застілля двоє чоловіків, зґвалтували жінку. Вона заявляла, що вагітна, проте лікар гінеколог, ознак вагітності у неї не виявив. Про це журналісту УНН повідомили в територіальному управлінні ДБР, яке розташоване у Полтаві.
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“Слідчі теруправління ДБР на даний момент з’ясовують осіб, у тому числі правоохоронців, які можуть бути причетними до зґвалтування молодої жінки у Лубенському районі Полтавської області. Як повідомила заявниця її вночі у власному будинку під час спільного застілля зґвалтували двоє чоловіків, один з яких дільничний офіцер поліції”, — розповіли в ДБР.
Деталі
В ДБР повідомили, що за словами жінки вона була вагітна.
“Отримавши таку інформацію на місце інциденту відразу прибули слідчі та оперативні співробітники ДБР. На даний час проводяться невідкладні слідчо-розшукові дії з метою отримання всіх доказів. Назначений ряд спеціальних експертиз, також відбувся огляд жінки судово медичним експертом та лікарем гінекологом, які ознак вагітності в жінки не виявили”, — розповіли в ДБР.
Що було раніше
12 жовтня близько 8 години ранку надійшло повідомлення від мешканки Лубенського району про те, що вночі її зґвалтували двоє осіб. Один із чоловіків, на якого вказує потерпіла — місцевий дільничний офіцер поліції,
Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.