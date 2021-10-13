Зґвалтування жінки у Полтавській області: у ДБР заявили, що жінка не була вагітна

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“Слідчі теруправління ДБР на даний момент з’ясовують осіб, у тому числі правоохоронців, які можуть бути причетними до зґвалтування молодої жінки у Лубенському районі Полтавської області. Як повідомила заявниця її вночі у власному будинку під час спільного застілля зґвалтували двоє чоловіків, один з яких дільничний офіцер поліції”, — розповіли в ДБР.

Деталі

В ДБР повідомили, що за словами жінки вона була вагітна.

“Отримавши таку інформацію на місце інциденту відразу прибули слідчі та оперативні співробітники ДБР. На даний час проводяться невідкладні слідчо-розшукові дії з метою отримання всіх доказів. Назначений ряд спеціальних експертиз, також відбувся огляд жінки судово медичним експертом та лікарем гінекологом, які ознак вагітності в жінки не виявили”, — розповіли в ДБР.

Що було раніше

12 жовтня близько 8 години ранку надійшло повідомлення від мешканки Лубенського району про те, що вночі її зґвалтували двоє осіб. Один із чоловіків, на якого вказує потерпіла — місцевий дільничний офіцер поліції,

Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України.