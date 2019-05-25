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Зеркало: дело моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж

Зеркало: дело моряков по сути будет рассматривать отдельный арбитраж

Киев  •  УНН

 • 11030 просмотра

КИЕВ. 25 мая. УНН. Дело об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных Россией, по сути будет рассматривать отдельный арбитраж. Это может быть длительным процессом. Об этом в Гамбурге журналистам заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

"По сути дело будет рассматриваться не в этом суде (Международный трибунал по морскому праву - ред.). Будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (ООН по морскому праву). Это будет длиться годами", - сказала она.

Сегодняшнее решение Международного трибунала по морскому праву в немецком городе Гамбург, которым Россию обязали освободить украинских моряков и вернуть Украину захваченные суда - победа для Украины, считает Зеркаль.

"Главное, что мы сегодня получили, - это вопрос освобождения наших моряков, наших кораблей, и то, что суд признал, что у них есть юрисдикция, и предостережение Российской Федерации по военной активности не применяется, и что есть срочность для обеспечения принятия этого решения", - подчеркнула она.

Зеркаль убеждена, что российская сторона должна закрыть уголовные дела и отпустить моряков.

"Если они этого не будут делать - это уже не вопрос трибунала. Суд не дает России никаких указаний относительно того, как это сделать. Это очень взвешенное и мудрое решение", - сказала она.

Напомним, 25 мая Международный трибунал обязал Россию освободить украинских моряков.

Украина ожидает от РФ быстрого выполнения приказа трибунала по освобождению моряков.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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