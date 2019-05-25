Зеркаль: справу моряків по суті буде розглядати окремий арбітраж

"По суті справа розглядатиметься не в цьому суді (Міжнародний трибунал з морського права - ред.). Буде створено окремий арбітраж на підставі додатка 7 до Конвенції (ООН з морського права). Це триватиме роками", – сказала вона.

Сьогоднішнє рішення Міжнародного трибуналу з морського права у німецькому місті Гамбург, яким Росію зобов’язали звільнити українських моряків і повернути Україні захоплені судна, - перемога для України, вважає Зеркаль.

"Основне, що ми сьогодні отримали, – це питання звільнення наших моряків, наших кораблів, і те, що трибунал визнав, що у них є юрисдикція, і що застереження Російській Федерації щодо військової активності не застосовується, і що є терміновість для забезпечення ухвалення цього рішення", - підкреслила вона.

Зеркаль переконана, що російська сторона повинна закрити кримінальні справи і відпустити моряків.

"Як вони цього не робитимуть – це вже не питання трибуналу. Трибунал не дає Росії ніяких вказівок щодо того, як це зробити. Це дуже зважене і мудре рішення", – сказала вона.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал зобов’язав Росію звільнити українських моряків.

Україна очікує від РФ швидкого виконання наказу трибуналу щодо звільнення моряків.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.