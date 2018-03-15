Зеркаль Россия превращает Крым в базу для военных операций
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Российская Федерация удвоила количество военного контингента на оккупированном Крымском полуострове и превратила его в базу для военных операций. Об этом сообщила во время заседания Совбеза ООН заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, передает УНН.
“Мы наблюдаем усиленную милитаризацию Крыма, которая уже изменила баланс безопасности в регионе. Россия больше чем вдвое увеличила количество своего военного персонала на полуострове и проводит модернизацию военной инфраструктуры Крыма для развертывания ядерного оружия”, — заявила Зеркаль.
Она сообщила, что недавно РФ развернула в Крыму уже второй батальон системы противовоздушной обороны S-400 “Триумф”. Первый такой батальон был развернут на полуострове весной прошлого года.
“Эта система может сбивать самолеты, беспилотники, крылатые баллистические ракеты радиусом до 400 км, то есть Москва превращает Крым в огромную военную базу с сухопутным, воздушным и морским компонентами и использует это в качестве площадки для своих военных интервенций в другие места. Сирия является свежим примером”, — рассказала заместитель главы МИД Украины.
Зеркаль подчеркнула, что безрассудное применение Россией боевого химического вещества в Великобритании только подтвердило то, что Кремль продолжает переступать новые красные линии и приучать мир к новым “нормам” после войны в Грузии, оккупации Крыма и развязывания конфликта на Донбассе.
Как сообщал УНН, Украина в Совете Безопасности ООН призвала усилить международные санкции против РФ из-за ситуации в аннексированом Крыму.