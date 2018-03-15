Зеркаль: Росія перетворює Крим у базу для військових операцій
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Російська Федерація подвоїла кількість військового контингенту на окупованому Кримському півострові і перетворила його в базу для військових операцій. Про це повідомила під час засідання Радбезу ООН заступник голови МЗС України Олена Зеркаль, інформує УНН.
“Ми спостерігаємо посилену мілітаризацію Криму, яка вже змінила баланс безпеки в регіоні. Росія більше ніж удвічі збільшила кількість свого військового персоналу на півострові і проводить модернізацію військової інфраструктури Криму для розгортання ядерної зброї”, — заявила Зеркаль.
Вона повідомила, що недавно РФ розгорнула в Криму вже другий батальйон системи протиповітряної оборони S-400 “Тріумф”. Перший такий батальйон був розгорнутий на півострові навесні минулого року.
“Ця система може збивати літаки, дрони, крилаті балістичні ракети радіусом до 400 км, іншими словами Москва перетворює Крим на величезну військову базу з сухопутним, повітряним і морським компонентами і використовує це як майданчик для своїх військових інтервенцій в інші місця. Сирія є свіжим прикладом”, — розповіла заступник голови МЗС України.
Зеркаль наголосила, що безрозсудне застосування Росією бойового хімічної речовини у Великій Британії тільки підтвердило те, що Кремль продовжує переступати нові червоні лінії і привчати світ до нових “нормам” після війни в Грузії, окупації Криму та розв’язанні конфлікту на Донбасі.
Як повідомляв УНН, Україна у Раді Безпеки ООН закликала посилити міжнародні санкції проти РФ через ситуацію в анексованому Криму.