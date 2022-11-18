Детали

Впервые за три десятилетия новые префиксы были добавлены к Международной системе единиц (SI), согласованного глобального стандарта для метрической системы.

В ряды хорошо известных префиксов, таких как кило и мили, входят ронна и кветта для наибольших чисел и ронто и кекто для наименьших.

За смену проголосовали ученые и представители правительств со всего мира, которые присутствовали на 27-й Генеральной конференции.

С тех пор как в 1960 году была создана система SI, научная потребность привела к увеличению количества префиксов. В последний раз это было в 1991 году, когда химики, желающие выразить огромные молекулярные величины, подтолкнули к добавлению детты и йотты.

Йоттометр – это единица, за которой следуют 24 нули.

Но, по словам Ричарда Брауна, главы отдела метрологии Национальной физической лаборатории Великобритании, даже йотты недостаточно.

"С точки зрения выражения данных в йоттабайтах, что в настоящее время является самым высоким префиксом, мы очень близки к пределу", - сказал Браун AFP.

"Земля весит примерно шесть роннаграмм, то есть 6 с 27 нулями, сказал Браун. – Юпитер, это около двух кеттаграмм, двойка с 30 нулями".

Браун сказал, что идея обновления возникла у него, когда он увидел сообщения СМИ, использующие несанкционированные префиксы для хранения данных, такие как бронтобайты и геллабайты. Google в частности использует hella для байтов с 2010 года.

Однако метрические префиксы должны быть сокращены только до их первой буквы, а B и H уже были заняты, кроме бронто и хелла.

"Единственными буквами, которые не использовались для других единиц или других символов, были R и Q", – сказал Браун.

Согласно договору, большие префиксы заканчиваются на А, а меньшие на О.

Он добавил, что новые префиксы должны "защитить систему от будущего" и удовлетворить мировую потребность в высших числах - по крайней мере, в течение следующих 20–25 лет.