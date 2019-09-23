Зеленскому на подпись отправили закон об Офисе Генпрокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому на подпись отправили принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры, в котором говорится о создании Офиса Генпрокурора. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.
"Передано на подпись Президенту", - сказано в сообщении о состоянии прохождения законопроекта №1032.
Так, 23 сентября 2019 года он был возвращен с подписью председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, после чего и отправлен на подпись Главе государства.
В частности, им предусматривается "Генеральную прокуратуру Украины" переименовать в "Офис Генерального прокурора".
"Основными положениями законопроекта являются: вместо действующей структуры органов прокуратуры построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офис Генерального прокурора", - говорится, в частности, в пояснительной записке к законопроекту.
Напомним, 19 сентября нардепы изменили законодательство относительно реформы прокуратуры.