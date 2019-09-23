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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 80448 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113940 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105708 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112416 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Зеленскому на подпись отправили закон об Офисе Генпрокурора

Зеленскому на подпись отправили закон об Офисе Генпрокурора

Киев  •  УНН

 • 5809 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Президенту Украины Владимиру Зеленскому на подпись отправили принятый Верховной Радой законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры, в котором говорится о создании Офиса Генпрокурора. Об этом сообщается на сайте парламента, передает УНН.

"Передано на подпись Президенту", - сказано в сообщении о состоянии прохождения законопроекта №1032.

Так, 23 сентября 2019 года он был возвращен с подписью председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, после чего и отправлен на подпись Главе государства.

В частности, им предусматривается "Генеральную прокуратуру Украины" переименовать в "Офис Генерального прокурора".

"Основными положениями законопроекта являются: вместо действующей структуры органов прокуратуры построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры в виде: Офис Генерального прокурора", - говорится, в частности, в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, 19 сентября нардепы изменили законодательство относительно реформы прокуратуры.

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