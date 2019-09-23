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Зеленському на підпис відправили закон про Офіс Генпрокурора

Зеленському на підпис відправили закон про Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському на підпис відправили ухвалений Верховною Радою законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури, у якому йдеться про створення Офісу Генпрокурора. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.

"Передано на підпис Президенту", - сказано у повідомленні про стан проходження законопроекту №1032.

Так, 23 вересня 2019 року його було повернуто з підписом голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, після чого і відправлено на підпис Главі держави.

Зокрема, ним передбачається “Генеральну прокуратуру України” перейменувати на “Офіс Генерального прокурора".

"Основними положеннями законопроекту є наступні: замість чинної структури органів прокуратури побудова після проведення атестації прокурорів нової структури у вигляді: Офіс Генерального прокурора", - йдеться, зокрема, у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, 19 вересня нардепи змінили законодавство щодо реформи прокуратури.

Українські Національні Новини

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