Зеленському на підпис відправили закон про Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Президенту України Володимиру Зеленському на підпис відправили ухвалений Верховною Радою законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури, у якому йдеться про створення Офісу Генпрокурора. Про це повідомляється на сайті парламенту, передає УНН.
"Передано на підпис Президенту", - сказано у повідомленні про стан проходження законопроекту №1032.
Так, 23 вересня 2019 року його було повернуто з підписом голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова, після чого і відправлено на підпис Главі держави.
Зокрема, ним передбачається “Генеральну прокуратуру України” перейменувати на “Офіс Генерального прокурора".
"Основними положеннями законопроекту є наступні: замість чинної структури органів прокуратури побудова після проведення атестації прокурорів нової структури у вигляді: Офіс Генерального прокурора", - йдеться, зокрема, у пояснювальній записці до законопроекту.
Нагадаємо, 19 вересня нардепи змінили законодавство щодо реформи прокуратури.