Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде - Генсек

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"Президент Зеленский будет приглашен на саммит НАТО в Мадриде, ему будет предложено выступить перед всеми лидерами, когда мы встретимся там в конце месяца. Конечно, его приглашают приехать лично. Если для него это невозможно, он будет выступать по видеоконференции", – сказал Столтенберг

Детали

По его словам, в Альянсе надеются, что Президент Зеленский выступит перед всеми лидерами стран-союзников, которые "чрезвычайно заинтересованы в поддержке Украины, а также в выражении своей солидарности и демонстрации этой солидарности не только на словах, но и на деле".

"И так, как Президент Зеленский выступал на последнем саммите в Брюсселе в марте, также он выступит и примет участие в саммите в Мадриде через две недели", - добавил Генсек.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что Украина будет приглашена на саммит, который состоится в Мадриде 29-30 июня.

Как писал УНН, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что на саммите глав стран-членов НАТО, который в конце июня состоится в Мадриде, не произойдет чуда.