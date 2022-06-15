Зеленського буде запрошено на саміт НАТО в Мадриді - Генсек

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"Президента Зеленського буде запрошено на саміт НАТО в Мадриді, йому буде запропоновано виступити перед усіма лідерами, коли ми зустрінемося там наприкінці місяця. Звісно, ​​його запрошують приїхати особисто. Якщо для нього це неможливо, він виступатиме по відеоконференції", - сказав Столтенберг

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За його словами, в Альянсі сподіваються, що Президент Зеленський виступить перед усіма лідерами країн-союзників, які "надзвичайно зацікавлені у підтримці України, а також у висловленні своєї солідарності та демонстрації цієї солідарності не лише на словах, а й на ділі".

"І так, як Президент Зеленський виступав на останньому саміті в Брюсселі в березні, також він виступить і візьме участь у саміті в Мадриді за два тижні", - додав Генсек.

Нагадаємо

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україну буде запрошено на саміт, що відбудеться у Мадриді 29-30 червня.

Як писав УНН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що на саміті глав країн-членів НАТО, який наприкінці червня відбудеться у Мадриді, не станеться дива.