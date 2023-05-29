Зеленский собрал Ставку: говорили о комплектовании новых наступательных бригад
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский собрал заседание Ставки. Обсудили три важных вопроса. Среди них – комплектование новых наступательных бригад, передает УНН.
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"... завершил Ставку. Важные вопросы. Важные решения. Главное – сроки. А самое главное – относительно сроков есть ответы", - написал Зеленский в Telegram.
Детали
Президент Украины также озвучил три важнейших вопроса, которые обсудили на Ставке.
Вопрос первый: фронт. Докладывали: Залужный, Сырский, Тарнавский. Об общей оперативной ситуации и по отдельным направлениям.
Вопрос второй: и обеспечение быстрой логистики. Доклады Минобороны, Мининфраструктуры и Минстратегпром.
Вопрос третий: новые контракты на поставку дополнительных ракет, дополнительные средства противовоздушной обороны, анализ работы ПВО за последние дни, оценка нанесенного ущерба", - сообщил Зеленский.
По словам Президента, по всем пунктам приняты соответствующие решения.