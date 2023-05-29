Зеленський зібрав Ставку: говорили про комплектування нових наступальних бригад
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Президент України Володимир Зеленський зібрав засідання Ставки. Обговорили три важливі питання. Серед них - комплектування нових наступальних бригад, передає УНН.
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"... завершив Ставку. Важливі питання. Важливі рішення. Головне – терміни. А найголовніше – щодо термінів є відповіді", - написав Зеленський у Telegram.
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Президент України також озвучив три найважливіші питання, які обговорили на Ставці.
"Питання перше: фронт. Доповідали: Залужний, Сирський, Тарнавський. Щодо загальної оперативної ситуації та щодо окремих напрямків.
Питання друге: і забезпечення швидкої логістики. Доповіді Міноборони, Мінінфраструктури та Мінстратегпром.
Питання третє: нові контракти на постачання додаткових ракет, додаткові засоби протиповітряної оборони, аналіз роботи ППО за останні дні, оцінка завданої шкоди", - повідомив Зеленський.
За словами Президента, за всіма пунктами ухвалено відповідні рішення.