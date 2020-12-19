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Зеленский заявил The New York Times, что Украина и США "нужно двигать таланты" в направлении космоса и науки

Киев • УНН

 • 19375 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The New York Times заявил, что Украина и США должны “двигать таланты” в науке, в искусстве, в технологиях, в медицине, пишет УНН.

Зеленский заявил The New York Times, что Украина и США "нужно двигать таланты" в направлении космоса и науки

“Мы — космическая держава, Соединенные Штаты Америки тоже, мы можем вспомнить те же девяностые годы, когда у нас был полет космического корабля с нашим первым украинским космонавтом Каденюком, и тогда вместе с США, с партнерами готовился кейс. Прошло более 20 лет, а больше каких-то таких открытий в науке, в искусстве, в технологиях, в медицине, таких глобальных современных вещей не было. Вот куда надо двигать таланты одной и другой страны”, — заявил Зеленский.

Стоит отметить, что таким образом Глава государства завершил свой ответ на вопрос относительно попытки импичмента Дональду Трампу осенью прошлого года и роли Украины в данной ситуации.

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“Давайте будем прекрасными партнерами в геополитике, в экономике между нашими странами, но точно не между личностями, тем более между двумя претендентами на пост следующего президента США. Поэтому я не считаю, что мы были в этом конфликте. Окей, нас затягивали. Но я считаю, что мы вели себя достойно, как положено независимой стране, даже несмотря на то, что она территориально и численно меньше, чем США”, — сказал Президент.

President Volodomyr Zelensky of Ukraine is moving on from his unwanted role in the impeachment of President Trump, saying in an interview that “they roped us in but I think we behaved with dignity.” https://t.co/WShiksFehw

— New York Times World (@nytimesworld) December 19, 2020

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