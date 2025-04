Зеленський заявив The New York Times, що Україні та США "потрібно рухати таланти" у напрямку космосу та науки

“Ми — космічна держава, Сполучені Штати Америки теж, ми можемо згадати ті ж дев’яності роки, коли у нас був політ космічного корабля з нашим першим українським космонавтом Каденюком, і тоді разом зі США, з партнерами готувався кейс. Минуло понад 20 років, а більше якихось таких відкриттів у науці, в мистецтві, в технологіях, у медицині, таких глобальних сучасних речей не було. Ось куди треба рухати таланти однієї й іншої держави”, — заявив Зеленський.

Варто зазначити, що таким чином Глава держави завершив свою відповідь на запитання щодо спроби імпічменту Дональду Трампу восени минулого року і ролі України у даній ситуації.

“Давайте будемо прекрасними партнерами в геополітиці, в економіці між нашими країнами, але точно не між особистостями, тим більше між двома претендентами на посаду наступного Президента США. Тому я не вважаю, що ми були в цьому конфлікті. Окей, нас затягували. Але я вважаю, що ми поводилися достойно, як належить незалежній країні, навіть незважаючи на те, що вона територіально й чисельно менша, ніж США”, — сказав Президент.

