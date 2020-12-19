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Зеленський заявив The New York Times, що Україні та США "потрібно рухати таланти" у напрямку космосу та науки

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The New York Times заявив, що Україна та США мають “рухати таланти” у науці, в мистецтві, в технологіях, у медицині, пише УНН.

Зеленський заявив The New York Times, що Україні та США "потрібно рухати таланти" у напрямку космосу та науки

“Ми — космічна держава, Сполучені Штати Америки теж, ми можемо згадати ті ж дев’яності роки, коли у нас був політ космічного корабля з нашим першим українським космонавтом Каденюком, і тоді разом зі США, з партнерами готувався кейс. Минуло понад 20 років, а більше якихось таких відкриттів у науці, в мистецтві, в технологіях, у медицині, таких глобальних сучасних речей не було. Ось куди треба рухати таланти однієї й іншої держави”, — заявив Зеленський.

Варто зазначити, що таким чином Глава держави завершив свою відповідь на запитання щодо спроби імпічменту Дональду Трампу восени минулого року і ролі України у даній ситуації.

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“Давайте будемо прекрасними партнерами в геополітиці, в економіці між нашими країнами, але точно не між особистостями, тим більше між двома претендентами на посаду наступного Президента США. Тому я не вважаю, що ми були в цьому конфлікті. Окей, нас затягували. Але я вважаю, що ми поводилися достойно, як належить незалежній країні, навіть незважаючи на те, що вона територіально й чисельно менша, ніж США”, — сказав Президент.

President Volodomyr Zelensky of Ukraine is moving on from his unwanted role in the impeachment of President Trump, saying in an interview that "they roped us in but I think we behaved with dignity." https://t.co/WShiksFehw

— New York Times World (@nytimesworld) December 19, 2020

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