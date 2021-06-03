Зеленский заявил, что будит министров раньше, чем их iPhone
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 5:30-6:00 утра начинает работу с членами украинского правительства. Об этом Глава государства сказал во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей в Хмельницком, передает корреспондент УНН.
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“Хочу вам сказать, я где-то в 5:30 или 6:00 утра ежедневно читаю различную информацию, важную и не очень. И после этого я разговариваю с премьером, с министрами, и понемногу они уже привыкают, что мы слишком рано начинаем разговаривать, начинаем работать. Иногда я даю свои сигналы раньше, чем их iPhone утром”, — отметил Зеленский, отвечая Садовому.
Детали
Глава государства сообщил, что сегодня утром общался с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, который сообщил, что уже несколько стран заказывают у нас концепт “Дии”.
“Поэтому, хочу вам сказать, мы не всегда позади — мы движемся вперед. Согласен, вместе это будет быстрее”, - сказал он.
Контекст
Мэр Львова Андрей Садовый, избранный председателем Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей Украины, обращаясь к Зеленскому отметил, что по уровню человеческого потенциала Украины занимает 44-ю позицию, а по способности своих институцицй — 104-ю позицию в мировом рейтинге. По его словам, “все страны находятся на одном уровне, а Украина является ресурсом человеческого потенциала для других стран”.
Он также призвал не “конкурировать внутри”, а “объединившись, конкурировать с миром”.
Добавим
3 июня Президент Украины прибыл с рабочей поездкой в Хмельницкую область.