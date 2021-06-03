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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Зеленський заявив, що будить міністрів раніше за їхні iPhone

Київ • УНН

 • 16252 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що о 5:30-6:00 ранку розпочинає роботу з членами українського уряду. Про це Глава держави сказав під час засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад у Хмельницьку, передає кореспондент УНН.

Зеленський заявив, що будить міністрів раніше за їхні iPhone

Цитата

“Хочу вам сказати, я десь о 5:30 або 6:00 ранку щодня читаю різну інформацію, важливу і не дуже. І після цього я розмовляю з прем’єром, з міністрами, і потрошку вони вже звикають, що ми дуже рано починаємо розмовляти, починаємо працювати. Іноді я даю свої сигнали раніше їх iPhone зранку”, — зазначив Зеленський, відповідаючи Садовому.

Деталі

Глава держави повідомив, що сьогодні зранку спілкувався з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим, який повідомив, що вже декілька країн замовляють у нас концепт “Дії”.

“Тому, хочу вам сказати, ми не завжди позаду — ми рухаємось вперед. Згоден, разом це буде швидше”, — сказав він.

Контекст

Мер Львова Андрій Садовий, обраний головою Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад України звертаючись до Зеленського зазначив, що за рівнем людського потенціалу Україна займає 44-у позицію, а по спроможності своїх інституціцй — 104-у позицію у світовому рейтингу. З його слів, “всі країни знаходяться на одному рівні, а Україна є ресурсом людського потенціалу для інших країн”.

Він також закликав не “конкурувати всередині”, а “об’єднавшись, конкурувати зі світом”.

Додамо

3 червня Президент України прибув з робочою поїздкою до Хмельницької області.

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