Зеленский призвал Гутерриша направить экспертов ООН на украинские энергообъекты
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал генерельного секретаря ООН Антониу Гутерриша как можно быстрее направить экспертов на украинские энергетические объекты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеграм Зеленского.
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"Поблагодарил Антониу Гутерриша за участие в конференции по поддержке Украины в Париже. (...) Призвал как можно быстрее направить экспертов ООН на объекты украинской энергетики", – отметил Зеленский.
Добавим
Зеленский и Гутерриш также обсудили украинскую формулу мира и Global Peace Formula Summit. Кроме того, стороны договорились развивать "зерновую инициативу" и программу Grain from Ukraine.
Напомним
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит постоянные миссии на все украинские АЭС.