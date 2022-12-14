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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Зеленський закликав Гутерреша скерувати експертів ООН на українські енергооб’єкти

Зеленський закликав Гутерреша скерувати експертів ООН на українські енергооб’єкти

Київ • УНН

 • 631546 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав генерельного секретаря ООН Антоніу Гутерреша якнайшвидше скерувати експертів на українські енергетичні об’єкти. Про це повідомляє УНН із посиланням на телеграм Зеленського.

Цитата

"Подякував Антоніу Гутеррешу за участь у конференції з підтримки України в Парижі. (...) Закликав якнайшвидше направити експертів ООН на об’єкти української енергетики", – зазначив Зеленський.

Додамо

Зеленський і Гутерреш також обговорили українську формулу миру і Global Peace Formula Summit. Окрім того, сторони домовилися розвивати "зернову ініціативу" та програму Grain from Ukraine.

Нагадаємо

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) спрямує постійні місії на всі українські АЕС.

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