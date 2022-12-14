Зеленський закликав Гутерреша скерувати експертів ООН на українські енергооб’єкти

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"Подякував Антоніу Гутеррешу за участь у конференції з підтримки України в Парижі. (...) Закликав якнайшвидше направити експертів ООН на об’єкти української енергетики", – зазначив Зеленський.

Додамо

Зеленський і Гутерреш також обговорили українську формулу миру і Global Peace Formula Summit. Окрім того, сторони домовилися розвивати "зернову ініціативу" та програму Grain from Ukraine.

Нагадаємо

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) спрямує постійні місії на всі українські АЕС.