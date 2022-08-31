Зеленский: из портов Украины уже экспортировали более 1,5 млн тонн продовольствия
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. Более 1,5 миллионов тонн продовольствия экспортировано из трех украинских портов, которые заработали благодаря зерновой инициативе. Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Цитата
"Хочу поблагодарить всех наших аграриев, портовиков, дипломатов, чиновников, которые вернули Украине статус реального гаранта продовольственной безопасности африканских стран. 23 тысячи тонн украинской пшеницы по Продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути. И будут доставлены жителям Эфиопии, где сейчас худшая засуха за последние 40 лет и миллионы людей – на грани голода. Возвращаем также соответствующие связи со странами Аравийского полуострова – почти 40 тысяч тонн пшеницы направляются в Йемен", - сказал он.
Зеленский подчеркнул, что в общей сложности уже более 1,5 миллиона тонн нашего продовольствия экспортировано морским путем из трех портов, которые заработали благодаря экспортной зерновой инициативе.
"Делаем все, чтобы мир чувствовал значение Украины и был признателен нашим людям", - отметил глава государства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина и Польша построят трубопровод для экспорта украинского масла