Зеленский: из портов Украины уже экспортировали более 1,5 млн тонн продовольствия

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"Хочу поблагодарить всех наших аграриев, портовиков, дипломатов, чиновников, которые вернули Украине статус реального гаранта продовольственной безопасности африканских стран. 23 тысячи тонн украинской пшеницы по Продовольственной программе ООН уже прибыли в порт Джибути. И будут доставлены жителям Эфиопии, где сейчас худшая засуха за последние 40 лет и миллионы людей – на грани голода. Возвращаем также соответствующие связи со странами Аравийского полуострова – почти 40 тысяч тонн пшеницы направляются в Йемен", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в общей сложности уже более 1,5 миллиона тонн нашего продовольствия экспортировано морским путем из трех портов, которые заработали благодаря экспортной зерновой инициативе.

"Делаем все, чтобы мир чувствовал значение Украины и был признателен нашим людям", - отметил глава государства.

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