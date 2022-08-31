Зеленський: з портів України вже експортували понад 1,5 млн тонн продовольства
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Понад 1,5 мільйона тонн продовольства експортовано з трьох українських портів, які запрацювали завдяки зерновій ініціативі. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.
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"Хочу подякувати всім нашим аграріям, портовикам, дипломатам, урядовцям, які повернули Україні статус реального гаранта продовольчої безпеки африканських країн. 23 тисячі тонн української пшениці за Продовольчою програмою ООН вже прибули в порт Джибуті. І будуть доправлені мешканцям Ефіопії, де зараз найгірша посуха за останні 40 років і мільйони людей – на межі голоду. Повертаємо також відповідні зв’язки з країнами Аравійського півострова – майже 40 тисяч тонн пшениці прямують у Ємен", - сказав він.
Зеленський наголосив, що загалом уже понад 1,5 мільйона тонн нашого продовольства експортовано морським шляхом з трьох портів, які запрацювали завдяки експортній зерновій ініціативі.
"Робимо все, щоб світ відчував значення України і був вдячний нашим людям", - зазначив глава держави.
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