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Зеленський: з портів України вже експортували понад 1,5 млн тонн продовольства

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Понад 1,5 мільйона тонн продовольства експортовано з трьох українських портів, які запрацювали завдяки зерновій ініціативі. Про це у своєму відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський, інформує УНН.

Зеленський: з портів України вже експортували понад 1,5 млн тонн продовольства

Цитата

"Хочу подякувати всім нашим аграріям, портовикам, дипломатам, урядовцям, які повернули Україні статус реального гаранта продовольчої безпеки африканських країн. 23 тисячі тонн української пшениці за Продовольчою програмою ООН вже прибули в порт Джибуті. І будуть доправлені мешканцям Ефіопії, де зараз найгірша посуха за останні 40 років і мільйони людей – на межі голоду. Повертаємо також відповідні зв’язки з країнами Аравійського півострова – майже 40 тисяч тонн пшениці прямують у Ємен", - сказав він.

Зеленський наголосив, що загалом уже понад 1,5 мільйона тонн нашого продовольства експортовано морським шляхом з трьох портів, які запрацювали завдяки експортній зерновій ініціативі.

"Робимо все, щоб світ відчував значення України і був вдячний нашим людям", - зазначив глава держави.

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