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Зеленский считает, что китайские технологии не влияют на украинскую демократию

Зеленский считает, что китайские технологии не влияют на украинскую демократию

Киев  •  УНН

 • 15572 просмотра

КИЕВ. 10 сентября. УНН. Китайские технологии не влияют на украинскую демократию. Такое мнение высказал Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос в рамках встречи YES Brainstorming Ялтинской европейской стратегии в Киеве, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Честно говоря я считаю, что на Украину и наш бизнес никто не влияет. Я просто не совсем понимаю, как китайские технологии влияют на демократию Украины. На демократию страны китайские технологии и технологии любой страны никак не влияют. Я считаю, что на демократию той или иной страны влияет прежде всего внутренняя (ситуация — ред.), влияет само общество, так как оно развивается демократически или нет”, — рассказал Зеленский.

Детали

На вопрос о возможном влиянии США на Украину в отношениях с Китаем, Зеленский ответил: “Я не вижу пока открытого воздействия, я его не слышал. Я не говорю, что нет сигналов со стороны США об отношениях любых стран, находящихся в Европе, с Китаем. Я не говорю о том, что этого нету. Но мы достаточно независимая все же страна, которая выбирает бизнес-партнеров сама себе”, — сказал Зеленский.

По его словам, если бизнес чистый, открытый и дает дополнительные рабочие места в Украине, это и является приоритетом.

Отвечая на вопрос об отношениях Украины и Китая, Владимир Зеленский отметил, что хотел бы увеличение иностранных инвестиций в украинскую экономику.

“Что касается отношений с Китаем. Сегодня, когда все думают о внутренней политике, о внутреннем бизнес, об экономике страны, я могу сказать о стране, с которой у нас наибольший товарооборот? Это — о стратегических отношениях, о стратегических экономических партнерах. Я знаю, что китайский бизнес заходит в Украину, и я хотел бы, чтобы любой бизнес заходил больше в Украину, больше инвестировал”, — сказал Президент.

“Я хотел бы, чтобы товарооборот между нашими государствами был еще больше, чтобы украинский бизнес экспортировал больше в Китай, потому что там большой рынок”, — добавил он.

Касательно стратегических предприятий Украины, то, по мнению главы государства, они должны оставаться в государственной собственности, потому что это вопрос национальной безопасности. В частности, поэтому было принято решение о приостановлении продажи акций “Мотор Сичи”.

Дополнение

Зеленский во время телефонного разговора с Си Цзиньпином назвал Китай торгово-экономическим партнером Украины “номер один”.

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