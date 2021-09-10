Зеленський вважає, що китайські технології не впливають на українську демократію

Цитата

“Чесно кажучи я вважаю, що на Україну та наш бізнес ніхто не впливає. Я просто не зовсім розумію, як китайські технології впливають на демократію України. На демократію країни китайські технології і технології будь-якої країни ніяк не впливають. Я вважаю, що на демократію тієї чи іншої країни впливає перш за все внутрішня (ситуація — ред.), впливає саме суспільство, тому що воно розвивається демократично чи ні”, — розповів Зеленський.

Деталі

На запитання про можливий вплив США на Україну у відносинах з Китаєм, Зеленський відповів: “Я не бачу поки що відкритого впливу, я його не чув. Я не говорю, що немає сигналів з боку США щодо відносин будь-яких країн, які знаходяться в Європі, з Китаєм. Я не говорю про те, що цього немає. Але ми достатньо незалежна все ж таки країна, яка обирає бізнес-партнерів сама собі”, — сказав Зеленський.

За його словами, якщо бізнес чистий, відкритий і дає додаткові робочі місця в Україні, це і є пріоритетом.

Відповідаючи на запитання щодо відносин України та Китаю, Володимир Зеленський зауважив, що хотів би збільшення іноземних інвестицій в українську економіку.

“Щодо стосунків з Китаєм. Сьогодні, коли всі думають про внутрішню політику, про внутрішній бізнес, про економіку держави, що я можу сказати про країну, з якою у нас найбільший товарообіг? Це — про стратегічні відносини, про стратегічних економічних партнерів. Я знаю, що китайський бізнес заходить в Україну, і я хотів би, щоб будь-який бізнес заходив більше в Україну, більше інвестував”, — сказав Президент.

“Я хотів би, щоб товарообіг між нашими державами був ще більшим, щоб український бізнес експортував більше до Китаю, тому що там великий ринок”, — додав він.

Щодо стратегічних підприємств України, то, на думку Глави держави, вони мають залишатися в державній власності, бо це питання національної безпеки. Зокрема, тому було ухвалено рішення про зупинення продажу акцій “Мотор Січі”.

Доповнення

Зеленський під час телефонної розмови з Сі Цзіньпіном назвав Китай торговельно-економічним партнером України “номер один”.