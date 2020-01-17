Зеленский требует за две недели найти причастных к записи разговоров с Гончаруком

"Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию - кто вел записи... Найти, кто это сделал, и с этим разобраться", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, Президент отметил, что в рамках уголовного производства должно быть четко установлено круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

"В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая является в СМИ, - выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет", - отметил Глава государства.

Он добавил, что, по словам Премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась 5 часов.

Отмечается, что Владимир Зеленский также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

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"Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности", - отмечается в сообщении.

Примечательно, что в пресс-службе Офиса Президента пока так и не вспомнили за отставку Премьер-министра Алексея Гончарука.

Напомним, 17 января Премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его Президенту Украины Владимиру Зеленскому с правом внесения в Верховную Раду.

Президент Украины Владимир Зеленский получил представленное Премьер-министром Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис Президента Украины сообщит отдельно.

Как сообщалось в УНН, в сети опубликовали запись разговора, вероятно, Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Последний обсуждает экономические вопросы и отмечает, что он "полный профан".

Записи были обнародованы перед заседанием фракции партии "Слуга народа", во время которой должны были обсуждаться кадровые вопросы и, в частности, "заоблачные" зарплаты отдельных министров и их заместителей. Гончарук на заседание фракции не пришел. По неофициальной информации, он поехал в Офис Президента. После чего появилась информация, что премьер написал заявление об отставке с должности, однако, эту информацию опровергли в пресс-службе Кабмина.

Также напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук через более чем полсуток после появления первых "сливов" с аудиозаписями совещаний членов правительства и представителей НБУ отреагировал на их появление и заявил, что и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы "каждый украинец почувствовал реальные изменения".