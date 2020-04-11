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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Зеленский посетил палаточный городок для больных COVID-19 военных в зоне ООС

Зеленский посетил палаточный городок для больных COVID-19 военных в зоне ООС

Киев  •  УНН

 • 24047 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский посетил зону проведения операции объединенных сил в Донецкой области. Глава государства ознакомился с работой 66-го Военно-мобильного госпиталя, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.

Заведение работает с 2015 года. Его развернули на базе бывшей железнодорожной больницы. Госпиталь рассчитан на принятие 100 пациентов одновременно. Сейчас здесь дополнительно развернули инфекционное отделение на 50 мест в случае выявления пациентов с COVID-19. В нем есть все для изоляции и квалифицированной помощи таким больным.

“Из-за эпидемии коронавируса нашим военным надо думать о собственной безопасности вдвое больше. Рад, что пока здесь нет таких больных. Как бы это беда обошла наших военных. Однако мы должны быть готовы”, — отметил Владимир Зеленский.

Президент посетил мобильную ПЦР-лабораторию на базе мобильного госпиталя. В ней будет происходить тестирование военных на наличие коронавирусной инфекции. Главе государства доложили, что среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат.

Президент также ознакомился с работой передвижного хирургического кабинета, оказываещего квалифицированную помощь в первые 40-50 минут после ранения, осмотрел передвижной рентген-комплекс и мобильный стоматологический кабинет. Кроме того, Владимир Зеленский пообщался с военными и вручил четырем защитникам ценные подарки за заслуги и образцовое выполнение поставленных задач.

“От государства и народа мы благодарны за вашу работу. Благодарны, что возвращаете к жизни наших военных героев, которые защищают нашу родину, территорию и главное — наших людей. Знаю, что даже лечите гражданских. Большое спасибо вам за все, что вы делаете”, — сказал Президент.

Во время визита в госпиталь Владимир Зеленский передал средства защиты.

“Мы сейчас отправляем такие средства защиты в каждую область, в больницы, куда попадают именно люди с коронавирусом. Наш приоритет — обеспечить также военных средствами защиты”, — подчеркнул Глава государства.

Как сообщал УНН, в ВСУ рассказали, по какому принципу проверяют военных на COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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