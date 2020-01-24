Зеленский посетил Мемориальный комплекс Холокоста "Яд Вашем"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили Мемориальный комплекс "Яд Вашем" в Иерусалиме, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Владимир и Елена Зеленские осмотрели фотовыставку “Вспышки памяти” на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.
“Это очень важная выставка для сохранения памяти о страшной трагедии Холокоста”, — отметил Владимир Зеленский.
Также президентская чета возложили цветы к участкам монумента “Долина уничтоженных общин”, посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста.
Стоит отметим, что в мемориальном комплексе Холокоста “Яд Вашем” раскритиковали решение Зеленского уступить место тем, кто выжил во время Холокоста.