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Зеленский посетил "Кадетский корпус" в Луганской области

Зеленский посетил "Кадетский корпус" в Луганской области

Киев  •  УНН

 • 19173 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины посетил лицей-интернат "Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии" в Луганской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"В рамках рабочей поездки в Луганскую область Президент Украины Владимир Зеленский посетил Луганский областной лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии" в городе Кременной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это учебное заведение было создано в 1993 году на базе Луганского высшего военного авиационного училища штурманов. В 1996 году лицей передали в собственность Луганской областной территориальной общине. В августе 2014-го он был захвачен и уничтожен боевиками, поэтому в ноябре того же года учебное заведение переместили в город Кременное Луганской области. Свое настоящее название лицей получил в 2019 году.

"На сегодня здесь учатся 220 воспитанников и работают 75 педагогов и других сотрудников. Среди выпускников лицея - победители и призеры спортивных соревнований международного, национального и областного уровней по боевым искусствам, кикбоксингу, скалолазанию, спортивному ориентированию, футболу, волейболу и другим видам спорта. Президент осмотрел условия обучения и проживания лицеистов, в частности побывал в столовой, в казармах и классах", - указано в сообщении.

Сообщается, что Владимиру Зеленскому также продемонстрировали спорткомплекс для лицеистов, включающий стадион, тренажеры, гимнастический блок и полосу препятствий. В 2020 году стадион был реконструирован в рамках Национальной программы "Большое строительство". В частности, обустроили футбольное поле с искусственным покрытием и беговую дорожку. Стоимость проекта составила 4,3 млн грн.

"Новый стадион с качественным покрытием, я надеюсь, будет вдохновлять наших патриотических юношей заниматься физической активностью и достигать новых побед", - сказал Владимир Зеленский.

Отмечается, что отдельно Президента ознакомили с ходом реализации в области других проектов в рамках программы "Большое строительство" - стадионами, четырьмя детсадами и семи школами. Владимира Зеленского заверили, что все объекты будут сданы в срок.

Напомним, Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Луганскую область.

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