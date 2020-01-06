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Зеленский в Омане провел еще одну встречу: обсуждены инвестиции

Зеленский в Омане провел еще одну встречу: обсуждены инвестиции

Киев  •  УНН

 • 25646 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с исполнительным президентом Государственного генерального резервного фонда Султаната Оман Абдулсаламом аль-Муршиди, стороны обсудили активизацию инвестиционного сотрудничества. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество Украины и Омана и констатировали, что нынешний уровень двустороннего инвестиционного сотрудничества не соответствует имеющемуся потенциалу, в частности по сравнению с динамичным ростом торговых отношений, и согласились с необходимостью его активизации", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Зеленский отметил, что сегодня Украина предлагает значительные возможности для инвестирования. Глава государства проинформировал об условиях и преимуществах ведения бизнеса в Украине для иностранных инвесторов, создании в нашем государстве благоприятной деловой среды, привлекательных сферах для инвестиций и призвал оманских партнеров принять участие в проведении большой приватизации в Украине.

"Оманская сторона выразила заинтересованность в активизации сотрудничества в инвестиционной сфере и приняла приглашение Владимира Зеленского посетить Украину для ознакомления с перспективными проектами и направлениями сотрудничества", - добавили в ОПУ.

Ранее в ОПУ сообщили, что Президент Владимир Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства.

Во время поездки в Оман Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

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