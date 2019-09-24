Зеленский, Трамп, Байден и Burisma: хронология вероятного давления на Украину

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Менее чем за месяц до того, как стала известна дата встречи Президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом, ведущие мировые СМИ начали наперебой распространять информацию о возможном давлении одного главы государства на другого. В хронологии этих событий и возможном дальнейшем их развитии попытался разобраться УНН.

Так, начать стоит, пожалуй, с того, что в мае 2014 года по Украине пронеслась хорошая весть - младший сын вице-президента США Джозефа (Джо) Байдена - Хантер - попал в совет директоров украинского нефтегазового холдинга Burisma.

Владельцем компании был Николай Злочевский, бывший министр охраны окружающей среды (2010-2012) и заместитель секретаря СНБО Украины (2012-февраль 2014).

Годами позже стало известно, что группу Burisma подозревали в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1 млрд грн за последние два года. Генеральная прокуратура закрыла дело против компании в 2017 году.

Это была предыстория.

Теперь стоит напомнить, что в 2020 году в Соединенных Штатах Америки должны состояться следующие выборы президента.

В марте 2019 года о намерении вступить в борьбу за высший административный пост страны заявил уже бывший вице-президент США Джо Байден.

А 20 мая этого года Президентом Украины стал Владимир Зеленский.

22 апреля Дональд Трамп позвонил, чтобы поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах.

Позже в мае изданию The New York Times стало известно о намерении адвоката Трампа Руди Джулиани осуществить поездку в Украину, стремясь "подтолкнуть новую власть в Киеве к продвижению вперед с расследованиями, которые, как он надеется, помогут Трампу".

Одним из таких дел, писало издание, является причастность сына бывшего вице-президента США к газовой компании Burisma.

Байден тогда раскритиковал идею Джулиани посетить Украину, а тогдашний Генпрокурор Юрий Луценко в комментарии иностранным СМИ сообщил, что и раньше общался с Джулиани о деятельности сына Байдена.

В то же время, Луценко заявил 17 мая этого года, что не имеет доказательств совершения правонарушений кандидатом в президенты США Джо Байденом или его сыном, несмотря на многочисленные обвинения со стороны адвоката президента Трампа.

Знаменитый телефонный разговор, о которой сегодня пишут все таблоиды, состоялся уже 25 июля этого года.

"Дональд Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США", - сообщили после переговоров в ОП.

Вроде ничто не предвещало беды, но менее чем за два месяца в мировых медиа узнали, что вашингтонская администрация последние недели выражала намерение прекратить оказание военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.

В конце августа стало известно, что Трамп лично отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

7 сентября издание The Washington Post, не называя источников, сообщило, что президент Трамп пытается заставить украинского коллегу вмешаться в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году - начав расследование в отношении ведущего демократического кандидата Джо Байдена.

В издании отмечается, что Трамп не просто просит помощи у Украины в его президентской кампании, "он использует американскую военную помощь, в которой отчаянно нуждается страна".

За несколько дней три комитета Палаты представителей США начали "широкомасштабное расследование" из-за информации о том, что президент Трамп, его адвокат Джулиани и, возможно, другие лица оказывали давление на правительство Украины.

А уже 20 сентября Палата представителей Конгресса США одобрила военную помощь Украине.

В тот же день Джулиани во время словесной перепалки с ведущим телеканала CNN запутался в своих высказываниях и случайно признал, что пытался давить на представителей власти Украины, чтобы те начали расследование против семьи Джо Байдена.

После этого, впервые ситуацию с давлением на Украину стал комментировать и сам Дональд Трамп - но косвенно.

В своем заявлении Трамп обвинил демократов и "fake news", которые объединились и "борются" против него.

"Они думают, что я, возможно, имел "рискованный" разговор с каким-то иностранным лидером, основанный на "крайне предвзятом" заявлении информаторов. Удивительно, что с таким количеством людей, которые слышат или знают об этом замечательном и уважительном разговоре, они тоже не откликнулись. Вы знаете причину, почему они этого не сделали? Потому что ничего не было сказано неправильно, это было совсем идеально!" - заявил американский лидер.

За этими заявлениями последовали требования уже от Байдена, а также от Конгресса США, предоставить стенограмму телефонного разговора Зеленского и Трампа от 25 июля.

Трамп отметил, что не может такого сделать без согласия другой стороны, в данном случае - украинской.

Позже он признал, что во время телефонного разговора с Президентом Владимиром Зеленским обсуждал коррупцию в Украине и вспоминал в этом контексте своего основного конкурента на выборах Джо Байдена.

Еще позже Трамп признался, что таки нарочно заморозил военную помощь Украине, но отрицал, что это каким-то образом связано с Байденом.

Впрочем, Трамп все же разрешил опубликовать полную стенограмму разговора.

"Сейчас я нахожусь в Организации Объединенных Наций, представляя нашу страну, но разрешил опубликовать завтра полную, полностью рассекреченную и неотредактированную расшифровку моего телефонного разговора с Президентом Украины Зеленским", - написал 24 сентября американский лидер в Twitter.

Комментируя эту историю, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, что никакого давления со стороны президента Трампа в разговоре с украинским лидером Зеленским не было.

"Президент имеет право говорить с другим президентом так, чтобы этот разговор остался никому не известным. Это единственная предпосылка, лидеры все еще обмениваются между собой важной и часто чувствительной информацией. Американские следователи имеют полное право обращаться в США, получать эту информацию", - заявил министр.

В то же время, политолог Вадим Карасев в комментарии корреспонденту УНН отметил, что в ходе предстоящей встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа на полях сессии Генассамблеи ООН вряд ли возникнут проблемы на фоне сообщений в СМИ о вероятном давлении одного лидера на другого.

"В контексте могут быть намеки на дело Байдена, хотя после того, как об этом деле написали на первых страницах ведущие американские СМИ, вряд ли Трамп будет об этом говорить прямо, и вообще", - сказал собеседник.

Как сообщал УНН, встреча Зеленского и Трампа в рамках 74-й сессии Генассамблеи ООН запланирована на 25 сентября.