Зеленский - Штайнмайеру: запуск "Северного потока - 2" означает эскалацию угроз для Украины и Европы

КИЕВ. 6 октября. УНН. Запуск "Северного потока - 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с Федеральным президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Главы государств также поговорили о ситуации на Донбассе и поддержке Крымской платформы, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.