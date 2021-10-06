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Зеленский - Штайнмайеру: запуск "Северного потока - 2" означает эскалацию угроз для Украины и Европы

Киев  •  УНН

 • 15507 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Запуск "Северного потока - 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с Федеральным президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Главы государств также поговорили о ситуации на Донбассе и поддержке Крымской платформы, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Владимир Зеленский отметил, что Германия - важный партнер Украины в Европе, с которым наше государство стремится укреплять двусторонние отношения.

"Украина ожидает, что по итогам парламентских выборов в Германии будет сформирована коалиция, которая будет способствовать украинско-германским отношениям и поддержке европейской перспективы для нашей страны", - сказал он.

Особое внимание во время переговоров было уделено вопросу мирного урегулирования на Донбассе. Глава Украинского государства подчеркнул, что Украина пытается активизировать работу всех переговорных форматов для достижения мира на востоке и восстановления суверенитета и территориальной целостности.

"Рассчитываем на дальнейшую действенную поддержку ФРГ. Мы очень ценим посреднические усилия Берлина в пределах Нормандского формата", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил важную роль Германии в деятельности Крымской платформы.

"Благодарны Германии за участие в саммите и присоединения к его итоговой декларации", - сказал он.

Лидеры обсудили вопросы энергетической безопасности Украины и Европы.

"Запуск "Северного потока - 2" означает существенную эскалацию угроз для Украины и Европы. Украине важно получить четкий международно-правовой механизм, гарантирующий безопасность", - подчеркнул Глава Украинского государства.

Собеседники также обсудили поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины. Владимир Зеленский привлек внимание немецкого коллеги к ожиданиям нашего государства в контексте дальнейшей интеграции с ЕС и НАТО и выразил надежду на поддержку со стороны ФРГ.

Дополнение

10 сентября глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил о полном завершении строительства "Северного потока-2".

В июле США и Германия подписали соглашение, позволившее достроить газопровод без введения дополнительных санкций. Страны договорились ввести санкции против России и немецких компаний, которые строили "Северный поток-2", если Москва использует газопровод как "политическое оружие" против Украины и других стран.

"Северный поток-2" представляет собой две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

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