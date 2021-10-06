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Зеленський - Штайнмаєру: запуск „Північного потоку - 2“ означає ескалацію загроз для України та Європи

Київ • УНН

 • 15513 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Запуск „Північного потоку — 2“ означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Про це Президент України Володимир Зеленський сказав на зустрічі з Федеральним президентом Федеративної Республіки Німеччина Франком-Вальтером Штайнмаєром. Глави держав також поговорили про ситуацію на Донбасі та підтримку Кримської платформи, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

Володимир Зеленський відзначив, що Німеччина — важливий партнер України у Європі, з яким наша держава прагне зміцнювати двосторонні відносини.

“Україна очікує, що за підсумками парламентських виборів у Німеччині буде сформовано коаліцію, яка сприятиме українсько-німецьким відносинам та підтримці європейської перспективи для нашої країни”, — сказав він.

Окрему увагу під час переговорів було приділено питанню мирного врегулювання на Донбасі. Глава Української держави наголосив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

“Розраховуємо на подальшу дієву підтримку ФРН. Ми дуже цінуємо посередницькі зусилля Берліна в межах Нормандського формату”, — наголосив Володимир Зеленський.

Президент України відзначив важливу роль Німеччини у діяльності Кримської платформи.

“Вдячні Німеччині за участь у саміті та приєднання до його підсумкової декларації”, — сказав він.

Лідери обговорили питання енергетичної безпеки України та Європи.

“Запуск „Північного потоку — 2“ означає суттєву ескалацію загроз для України та Європи. Україні важливо отримати чіткий міжнародно-правовий механізм, що гарантуватиме безпеку”, — наголосив Глава Української держави.

Співрозмовники також обговорили підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Володимир Зеленський привернув увагу німецького колеги до очікувань нашої держави в контексті подальшої інтеграції з ЄС і НАТО та висловив сподівання на підтримку з боку ФРН.

Доповнення

10 вересня Глава "Газпрому" Олексій Міллер повідомив про повне завершення будівництва "Північного потоку-2".

У липні США і Німеччина підписали угоду, що дозволило добудувати газопровід без введення додаткових санкцій. Країни домовилися ввести санкції проти Росії і німецьких компаній, які будували "Північний потік-2", якщо Москва використовує газопровід як "політичну зброю" проти України та інших країн.

"Північний потік-2" являє собою дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

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