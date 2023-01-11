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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Зеленский рассказал, кого будут лишать украинского гражданства и по каким причинам

Киев • УНН

 • 511172 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Согласно Конституции, граждане Украины имеют право только на одно гражданство – украинское. Как заявил во время брифинга во Львове с лидерами Литвы и Польши президент Владимир Зеленский, подавляющее количество лиц, лишенных украинского паспорта, – попали под такие действия власти из-за наличия гражданств других государств, в том числе, российской федерации, передает УНН.

Зеленский рассказал, кого будут лишать украинского гражданства и по каким причинам

Цитата

“Есть люди, которые лишены гражданства согласно нашему законодательству и Конституции Украины. Часть этих людей лишены гражданства из-за наличия у них гражданства других государств. Я бы сказал, максимальное большинство этих людей. Все остальное – это детали от Службы безопасности”, – заявил Президент.

Детали

Глава государства подчеркнул, что задача власти заключается в том, чтобы те, кто имеют гражданство других стран, в том числе – российской федерации, проживали в соответствующих государствах.

“Относительно того, как будет дальше: наша задача, чтобы все люди, которые имеют сегодня двойное-тройное (есть разные люди), включая гражданство российской федерации, которые имеют политическое или духовное влияние на наше государство – чтобы все эти люди имели обязательно одно гражданство – российской федерации, если они его также имеют. И пусть с этим гражданством они в соответствующем государстве живут. Мне кажется, что это абсолютно справедливо”, – добавил Президент.

Дополнение

В вечернем обращении Президент сообщил, что лишил гражданства Украины Виктора Медведчука и еще трех пророссийских политиков.

В частности, СБУ и Государственная миграционная служба Украины подготовили ряд доказательств в отношении Деркача Андрея, Козака Тараса, Кузьмина Рената и Медведчука Виктора. Учитывая опубликованную информацию и совершенные преступления против суверенитета Украины, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил их гражданства.

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