Зеленський розповів, кого позбавлятимуть українського громадянства та з яких причин

Цитата

“Є люди, які позбавлені громадянства згідно з нашим законодавством та Конституцією України. Частина цих людей позбавлені громадянства через наявність у них громадянства інших держав. Я б сказав, максимальна більшість цих людей. Все інше – це деталі від Служби безпеки”, – заявив Президент.

Деталі

Голова держави наголосив, що завдання влади полягає у тому, щоб ті, хто мають громадянство інших країн, у тому числі – російської федерації, проживали у відповідних державах.

“Стосовно того, як буде далі: наша задача, щоб всі люди, які мають сьогодні подвійне-потрійне (є різні люди), включаючи громадянство російської федерації, які мають політичний або духовний вплив на нашу державу – щоб всі ці люди мали обов'язково одне громадянство – російської федерації, якщо вони його також мають. І нехай з цим громадянством вони у відповідній державі живуть. Мені здається, що це абсолютно справедливо”, – додав Президент.

Доповнення

У вечірньому зверненні Президент повідомив, що позбавив громадянства України Віктора Медведчука та ще трьох проросійських політиків.

Зокрема, СБУ та Державна міграційна служба України підготували низку доказів щодо Деркача Андрія, Козака Тараса, Кузьміна Рената і Медведчука Віктора. З огляду на опубліковану інформацію та вчинені злочини проти суверенітету України, Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким позбавив їх громадянства.