Зеленский проведет переговоры с президентом Словакии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Словацкой Республики Зузаны Чапутовою, которая прибудет в Украину с официальным визитом в понедельник, 16 сентября, сообщает офис главы украинского государства, передает УНН.
Согласно сообщению, переговоры сторон будут проходить в Мариинском дворце в Киеве, по итогам которых Зеленский и Чапутова встретятся с журналистами.
Ни на сайте президента Украины, ни на сайте президента Словакии не указаны темы переговоров лидеров стран.
Юрист Зузана Чапутова дала присягу президента Словацкой Республики 15 июня. В свои 45 лет Чапутова стала самым молодым президентом Словакии и также первой женщиной на этом высшем государственном посту в истории страны.
Как сообщал УНН, в Украину с визитом прибудет 16 сентября Президент Словакии Зузана Чапутова.