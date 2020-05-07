Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ

"Искренне поздравляю Михеила Николозовича с новым ответственным вызовом. Верю, что он сможет придать импульс Национальному совету реформ и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны", - отметил Зеленский.

Также этим указом Президент назначил Александра Ольшанского заместителем главы Исполнительного комитета реформ.

Документом вносятся изменения в указы Главы государства по единой государственной политике реформ в Украине, обеспечение деятельности Национального совета реформ и Исполнительного комитета реформ и положение о Национальном совете реформ. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, ранее бывший президент Грузии и экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили подтвердил, что он будет назначен в Национальный совет реформ.

Как сообщал УНН, Саакашвили 22 апреля заявил, что получил от Зеленского предложение стать вице-премьером по вопросам реформ. 30 апреля председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия сообщил, что в Украине для Саакашвили нашли другую должность. Конкретную должность Арахамия не назвал.