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Зеленский поехал на север страны: осмотрел фортификации на границе с беларусью

Киев • УНН

 • 609118 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Волынскую область посетил пограничный участок, где сходятся границы трех государств: Украины, Республики Польша и республики беларусь. Об этом журналист УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Цитата

«... ознакомился с обустройством государственного рубежа на этом направлении. Как доложили Владимиру Зеленскому, с целью обеспечения надежной защиты украинской границы и готовности к отражению возможного вторжения противника с территории беларуси происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройки систем удаленного видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что пограничники продемонстрировали объем работ, которые были выполнены с начала 2022 года для укрепления границы с беларусью в пределах Волынской области.

Президент также осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. С позиции наблюдательного поста было продемонстрировано, как с помощью систем удаленного видеонаблюдения осуществляется круглосуточное наблюдение за линией границы. Главе государства показали системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

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Зеленский пообщался с военнослужащими Государственной пограничной службы Украины и вручил им награды, в частности ордена Богдана Хмельницкого III степени, «За мужество» III степени, а также медали «За военную службу Украине».

«Имею честь быть сегодня здесь, поздравить вас, поблагодарить за защиту государственной границы. Хочется говорить о границе, находясь именно здесь, на Волыни, у границы Украины с беларусью и Польшей. Вы героические и крепкие люди. Хочу вас поблагодарить за защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут. Хотел бы поблагодарить вас и ваших побратимов. Хочу пожелать здоровья, крепости, а вашим близким – тепла. Все мы гордимся, что у нас есть такие крепкие пограничники. Желаю вам сохранить мощь, справедливость и ярость, которая есть у нас при защите нашего государства. Желаю всем только победы!" – сказал Зеленский.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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