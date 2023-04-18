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Зеленський відвідав медзаклад на Полтавщині, де лікуються українські військові

Зеленський відвідав медзаклад на Полтавщині, де лікуються українські військові

Київ • УНН

 • 468873 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський приїхав до одного із медичних закладів у Полтавській області, де проходять лікування українські військовослужбовці, передає УНН.

Цитата

"Відвідав один із медичних закладів, у якому проходять лікування українські військовослужбовці на Полтавщині. Поспілкувався з пораненими бійцями та вручив їм нагороди. Дякую за службу! Одужуйте швидше. Перемога буде за нами!", - зазначив Президент України.

Доповнення

Окрім цього Володимир Зеленський також нагородив представників медичних сил України.

"Також вручив нагороди представникам медичних сил ЗСУ. Хочу подякувати вам. Ви робите велику роботу, яку цінують не лише хлопці та дівчата, які лікуються тут, а й усі громадяни України", - йдеться у повідомленні.

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