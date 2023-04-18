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Зеленский посетил медучреждение на Полтавщине, где лечатся украинские военные

Зеленский посетил медучреждение на Полтавщине, где лечатся украинские военные

Киев • УНН

 • 468873 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский приехал в одно из медицинских учреждений в Полтавской области, где проходят лечение украинские военнослужащие, передает УНН.

Цитата

"Посетил одно из медицинских учреждений, в котором проходят лечение украинские военнослужащие на Полтавщине. Пообщался с ранеными бойцами и вручил им награды. Спасибо за службу! Выздоравливайте скорее. Победа будет за нами!", - отметил Президент Украины.

Дополнение

Кроме этого Владимир Зеленский также наградил представителей медицинских сил Украины.

"Также вручил награды представителям медицинских сил ВСУ. Хочу поблагодарить вас. Вы делаете большую работу, которую ценят не только ребята, которые лечатся здесь, но и все граждане Украины", - говорится в сообщении.

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