Зеленский пообещал разобраться в ситуации с губернатором Николаевской области

"Я с этим буду разбираться с этим губернатором. Я всем губернаторам дал возможность собрать свои команды и показать результат до нового года. Я уже слышу по поводу николаевского губернатора, передаю ему большой привет. Хочу получить от него объяснения, чего он всех оставил ( заместителей предыдущего губернатора, - ред.). обращусь обязательно к премьер-министру", - пояснил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Стадника председателем Николаевской областной государственной администрации 18 сентября.