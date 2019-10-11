Зеленский пообещал разобраться в ситуации с губернатором Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский потребует объяснений от главы Николаевской ОГА Александра Стадника по поводу назначения старых заместителей губернатора. Об этом он заявил на пресс-марафоне в четверг, передает корреспондент УНН.
"Я с этим буду разбираться с этим губернатором. Я всем губернаторам дал возможность собрать свои команды и показать результат до нового года. Я уже слышу по поводу николаевского губернатора, передаю ему большой привет. Хочу получить от него объяснения, чего он всех оставил ( заместителей предыдущего губернатора, - ред.). обращусь обязательно к премьер-министру", - пояснил Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Стадника председателем Николаевской областной государственной администрации 18 сентября.