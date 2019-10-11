Зеленський пообіцяв розібратися щодо ситуації з губернатором Миколаївської області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вимагатиме пояснень від голови Миколаївської ОДА Олександра Стадніка з приводу призначення старих заступників губернатора. Про це він заявив на прес-марафоні у четвер, передає кореспондент УНН.
"Я з цим буду розбиратися, з цим губернатором. Я всім губернаторам дав можливість зібрати свої команди і показати результат до нового року. Я вже чую з приводу миколаївського губернатора, передаю йому великий привіт. Хочу отримати від нього пояснення, чого він всіх залишив (заступників попереднього губернатора, - ред.). Звернусь обов’язково до прем’єр-міністра", - пояснив Зеленський.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Стадніка головою Миколаївської обласної державної адміністрації 18 вересня.