Зеленский поблагодарил Байдена за "беспрецедентную помощь"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом поблагодарил его за “беспрецедентную военную и финансовую помощь”, пишет УНН.
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Зеленский добавил, что поддержка США, не только способствовала успеху Украины на поле боя, но и позволила поддержать стабильность украинской экономики.
Как сообщил Белый дом, Байден заверил Украину в дальнейшей поддержке, отметив, что США считают приоритетной задачей помощь в укреплении противовоздушной обороны Украины.
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В воскресенье украинский президент провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.