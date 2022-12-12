Зеленський подякував Байдену за "безпрецедентну допомогу"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом подякував йому за “безпрецедентну військову та фінансову допомогу”, пише УНН.
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Зеленський додав, що підтримка США не лише сприяла успіху України на полі бою, а й дозволила підтримати стабільність української економіки.
Як повідомив Білий дім, Байден запевнив Україну у подальшій підтримці, зазначивши, що США вважають пріоритетним завданням допомогу у зміцненні протиповітряної оборони України.
Додамо
У неділю український президент провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.