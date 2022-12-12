Зеленський подякував Байдену за "безпрецедентну допомогу"

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Зеленський додав, що підтримка США не лише сприяла успіху України на полі бою, а й дозволила підтримати стабільність української економіки.

Як повідомив Білий дім, Байден запевнив Україну у подальшій підтримці, зазначивши, що США вважають пріоритетним завданням допомогу у зміцненні протиповітряної оборони України.

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У неділю український президент провів телефонні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном та президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.