Зеленский подписал закон, который дает шанс не сидеть за решеткой по более, чем 140 статьям

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Президент Украины подписал Закон №9185, согласно которому за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором, пишет УНН с ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Детали

Президент Украины подписал Закон №9185 «О внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодексы Украины и другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования видов уголовных наказаний в условиях военного положения».

Согласно ему за некоторые уголовные правонарушения будут наказывать пробационным надзором. При этом он будет одним из основных видов наказания, наравне с ограничением или лишением свободы, но одновременно будет их альтернативой. Итак, теперь некоторым категориям правонарушителей удастся избежать тюрьмы, но не наказания, отмечает ведомство.

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«Внедрение наказания в виде пробационного надзора будет способствовать гуманизации пенитенциарной системы и расширению возможностей для исправления лица без изоляции от общества. Также оно позволит выполнить рекомендации ЕСПЧ о необходимости оптимизации пенитенциарной системы и уменьшения количества осужденных», — отмечает заместитель Министра юстиции Украины Елена Высоцкая.

Наказание будет выполняться без изоляции от общества, но с возложением ряда обязанностей, за невыполнение которых может быть применено более строгое наказание. У правонарушителя отныне есть шанс не сидеть за решеткой по более чем 140 статьям.

Пробационный надзор может быть назначен на срок от 1 до 5 лет.

Если осужденный не будет выполнять установленные судом обязанности во время пребывания на пробации — ему могут ограничить свободу на срок до 3 лет.

Закон вступит в силу через 6 месяцев.

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