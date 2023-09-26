Зеленський підписав закон, який дає шанс не сидіти за ґратами за понад 140 статтями
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Президент України підписав Закон №9185, згідно із яким за деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом, пише УНН з посиланням на Міністерство юстиції України.
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Президент України підписав Закон №9185 «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану».
Згідно із ним за деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом. При цьому він буде одним із основних видів покарання, на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, але водночас буде їхньою альтернативою. Отже, тепер деяким категоріям правопорушників вдасться уникнути в’язниці, але не покарання, зазначає відомство.
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«Впровадження покарання у вигляді пробаційного нагляду сприятиме гуманізації пенітенціарної системи та розширенню можливостей для виправлення особи без ізоляції від суспільства. Також воно дасть змогу виконати рекомендації ЄСПЛ про необхідність оптимізації пенітенціарної системи і зменшення кількості засуджених», — зазначає заступниця Міністра юстиції України Олена Висоцька.
Покарання виконуватиметься без ізоляції від суспільства, але з покладанням низки обовʼязків за невиконання яких може бути застосовано більш суворе покарання. У правопорушника відтепер є шанс не сидіти за ґратами за понад 140 статтями.
Пробаційний нагляд може бути призначено на строк від 1 до 5 років.
Якщо засуджений не виконуватиме встановлені судом обов'язки під час перебування на пробації — йому можуть обмежити волю на строк до 3 років.
Закон набере чинності через 6 місяців.
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