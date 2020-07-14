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4 марта, 09:55 • 102912 просмотра

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Зеленский подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Зеленский подписал закон о механизмах погашения задолженности на оптовом рынке электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 15009 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О мерах, направленных на погашение задолженности, образовавшейся на оптовом рынке электрической энергии" № 719-ІХ, который Верховная Рада приняла 17 июня 2020 года, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Как отметили в Офисе Президента, целью закона является полное погашение задолженности, которая образовалась на оптовом рынке электроэнергии.

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Согласно документу, погашение задолженности осуществляется путем применения процедуры взаиморасчетов, перевод долга и уступки права требования, погашение (списание) задолженности за счет средств государственного бюджета.

Имплементация закона будет способствовать завершению соответствующего этапа внедрения нового рынка электрической энергии и решению проблем финансового состояния предприятий - участников рынка электроэнергии.

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