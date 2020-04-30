Зеленский подписал указ об обеспечении самопредставительства Президента в судах

“Установить, что самопредставництво Президента Украины и созданных им для выполнения своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб, их должностных и служебных лиц в судах Украины осуществляется Офисом Президента Украины через Главное управление представительства интересов Президента Украины в судах Директората по вопросам правовой политики офиса Президента Украины, работники которого без отдельного поручения участвуют в делах со всеми правами, которые предоставлены законодательством об административном, хозяйственном, гражданском судопроизводстве, уголовным процессуальным законодательством Украины, Законом Украины „Об исполнительном производстве“ истцу, ответчику, третьему лицу, участнику судебного производства, участнику исполнительного производства”, — говорится в указе.

Кроме того, Зеленский постановил внести в Положение о Офис Президента Украины изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 112 следующего содержания:

“112) осуществляет самопредставительство Президента Украины, созданных им консультативных, совещательных и других вспомогательных органов и служб, их должностных и служебных лиц в судах Украины на всех стадиях судебного процесса через Главное управление представительства интересов Президента Украины в судах Директората по вопросам правовой политики Офиса, работники которого без отдельного поручения участвуют в делах со всеми правами, которые предоставлены законодательством об административном, хозяйственном, гражданском судопроизводстве, уголовным процессуальным законодательством страны, Законом Украины „Об исполнительном производстве“ истцу, ответчику, третьему лицу, участнику судебного производства, участнику исполнительного производства”.

Как сообщал УНН, ранее сегодня Зеленский присвоил воинские звания председателю Государственной пограничной службы Украины и его первому заместителю. Соответствующий указ № 161/2020 от 30 апреля обнародован на сайте Президента.