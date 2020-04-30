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Зеленський підписав указ про забезпечення самопредставництва Президента у судах

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про забезпечення самопредставництва Президента України та створених ним допоміжних органів і служб у судах України. Відповідний документ від 30 квітня оприлюднено на сайті Глави держави, передає УНН.

Зеленський підписав указ про забезпечення самопредставництва Президента у судах

“Установити, що самопредставництво Президента України та створених ним для виконання своїх повноважень консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, їх посадових та службових осіб у судах України здійснюється Офісом Президента України через Головне управління представництва інтересів Президента України в судах Директорату з питань правової політики Офісу Президента України, працівники якого без окремого доручення беруть участь у справах з усіма правами, що надані законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, кримінальним процесуальним законодавством України, Законом України „Про виконавче провадження“ позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового провадження, учаснику виконавчого провадження”, — сказано в указі.

Крім того, Зеленський постановив внести до Положення про Офіс Президента України зміну, доповнивши пункт 4 підпунктом 112 такого змісту:

“112) здійснює самопредставництво Президента України, створених ним консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, їх посадових і службових осіб у судах України на усіх стадіях судового процесу через Головне управління представництва інтересів Президента України в судах Директорату з питань правової політики Офісу, працівники якого без окремого доручення беруть участь у справах з усіма правами, що надані законодавством про адміністративне, господарське, цивільне судочинство, кримінальним процесуальним законодавством України, Законом України „Про виконавче провадження“ позивачу, відповідачу, третій особі, учаснику судового провадження, учаснику виконавчого провадження”.

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні Зеленський присвоїв військові звання голові Державної прикордонної служби України та його першому заступнику. Відповідний указ № 161/2020 від 30 квітня оприлюднений на сайті Президента.

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