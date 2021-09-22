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Зеленский обсудил с Эрдоганом освобождение незаконно удерживаемых крымских татар

Зеленский обсудил с Эрдоганом освобождение незаконно удерживаемых крымских татар

Киев  •  УНН

 • 16913 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Во время рабочего визита в США Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом освобождение незаконно удерживаемых крымских татар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Цитата

“Глава Украинского государства поблагодарил лидера Турции за твердую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Российской Федерацией, высказанную во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН”, — говорится в сообщении.

Детали

Зеленский отметил стратегический характер украинско-турецких отношений и важность наращивания темпов двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической и гуманитарной сферах. В частности, были обсуждены вопросы взаимодействия в сфере энергетики в контексте диверсификации энергоносителей.

Президент Украины также поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Крымской платформы.

“Главы государств обсудили темпы реализации совместных проектов, в частности по строительству жилья для представителей крымскотатарского народа. Также уделили внимание вопросу освобождения незаконно удерживаемых крымских татар”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны рассмотрели и вопрос поддержания стабильной ситуации в сфере безопасности в регионе Черного моря.

Президенты договорились активизировать работу по завершению процесса заключения Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Турецкой Республикой.

Сообщается, что Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение посетить наше государство для проведения 10-го заседания Совета стратегического сотрудничества.

Дополнение

Ранее пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров сообщал, что Зеленский может передать президенту Турции списки удерживаемых Россией лиц, в частности крымских татар.

Напомним, Зеленский принял участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН. Его выступление запланировано на 22 сентября.

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