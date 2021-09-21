Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН. Його виступ заплановано на 22 вересня

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На відкритті сесії виступили Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, президент 76-ї сесії Генасамблеї Організації Об'єднаних Націй Абдулла Шахід, Президент Бразилії Жаїр Болсонару та Президент США Джозеф Байден.

Виступ Глави Української держави на загальних дебатах Генасамблеї ООН відбудеться 22 вересня.

76-та сесія Генеральної Асамблеї ООН присвячена питанням протидії пандемії коронавірусу, а також збереження довкілля – паралельно відбуватиметься декілька великих міжнародних форумів щодо зміни клімату та захисту навколишнього середовища.

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Щорічні загальні дебати розпочинаються 21 вересня й триватимуть до 27 вересня. У другий день загальнополітичної дискусії, 22 вересня, паралельно відбудеться засідання високого рівня, присвячене 20-й річниці Дурбанської декларації та Програми дій. На 28 вересня заплановане засідання високого рівня, приурочене до відзначення Міжнародного дня боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї.

Генеральна Асамблея є головним дорадчим органом ООН. До неї входять представники всіх держав – членів Організації, кожна з яких має один голос. Рішення з важливих питань, як-от питання миру й безпеки або прийому нових членів, вимагають більшості у дві третини голосів. У 1946 році у складі Генасамблеї була 51 держава, зараз – 193.

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