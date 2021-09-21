Сьогодні Зеленський у США проведе зустріч з лідерами Польщі, Молдови та Грузії

Деталі

Деталі про зустріч президентів не наводяться. Є лише графік зустрічей президента Дуди. Таким чином, зустріч Анджея Дуди, Володимира Зеленського, президентки Молдови Майї Санду та прем’єра Грузії Іраклія Гарібашвілі відбудеться 21 вересня о 20 годині у генконсульстві Польщі в Нью-Йорку.

Нагадаємо

В понеділок ввечорі в Офісі президента повідомили, що Зеленський прибув у США для виступу на 76-й сесії Генасамблеї ООН.

Зокрема, Зеленський в Нью-Йорку вже встиг дати інтерв’ю, в якому заявив, що Україна шукає рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках.