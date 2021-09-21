Зеленський може передати президенту Туреччини списки утримуваних Росією осіб, зокрема кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. Під час робочого візиту до США у Президента Володимира Зеленського запланована зустріч з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом під час якої вони можуть обговорити сприяння звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар. Про це повідомив прессекретар Глави держави Сергій Никифоров, передає УНН з посиланням на ОПУ.
Деталі
На порядку денному зустрічі Володимира Зеленського з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом також економічні питання, повідомив речник Глави Української держави.
“Треба завершити підготовку та підписати угоду про зону вільної торгівлі між Туреччиною та Україною. Це значно посилить товарообіг між країнами. Також це військове співробітництво у галузі військово-морського флоту. Зокрема, можливо, обговорять постачання скрапленого газу з країн Близького Сходу за турецького посередництва”, — зазначив Никифоров.
Крім того, на зустрічі з лідером Туреччини обговорюватиметься гуманітарна ситуація в окупованому Криму.
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“Це підтримка, яку Туреччина могла б надати кримським татарам, зокрема затриманому Наріману Джелялову. Є списки утримуваних осіб. Я думаю, що Президент України може передати їх Реджепу Таїпу Ердогану, і вони можуть обговорити, яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар”, — розповів прессекретар Глави держави.
Доповнення
Раніше повідомлялося, що під час робочого візиту до США Зеленський обговорить з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем збільшення участі ООН у підтримці територіальної цілісності України та Кримської платформи зокрема.
Зеленський взяв участь у відкритті 76-ї сесії Генасамблеї ООН. Його виступ заплановано на 22 вересня.